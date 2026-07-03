Эксперт по пищевому поведению Савельева заявила, что диеты не работают без изменения отношения к питанию

Эксперт по пищевому поведению Дарья Савельева в беседе с «Радио 1» подчеркнула, что диеты не работают без изменения отношения к питанию. Она отметила, что снижение веса — это марафон, а не спринт, и для успешного похудения нужно отказаться от переедания и изменить образ жизни

Специалист посоветовала добавлять белок в каждый прием пищи и увеличивать количество овощей в рационе. Она подчеркнула, что стремление к быстрому результату может привести к срывам, отметил сайт «Известия».

Психолог по пищевому поведению Юлия Камоева рассказала, что использование еды для борьбы с эмоциями — тревогой, скукой или одиночеством — может стать причиной неудачных попыток похудеть.

Врач-эндокринолог Юлия Атаманова подчеркнула, что отказ от хлеба не обязателен для снижения веса. Она призвала выбирать цельнозерновые сорта с калорийностью до 210 ккал на 100 г.