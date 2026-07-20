Эксперт по китайской медицине Устиненко назвала хорошее состояние ЖКТ ключом к здоровью в китайской медицине

Эксперт по традиционной китайской медицине и специалист по оздоровлению Анастасия Устиненко с RuNews24 поделилась списком из пяти продуктов, которые могут помочь укрепить здоровье и повысить качество жизни.

Как пишет KP.RU, в китайской медицине считается, что ключ к здоровью — в хорошем состоянии желудочно-кишечного тракта. Для его поддержания необходимо правильное питание. Устиненко рекомендует включить в рацион следующие продукты:

1. Китайский финик унаби (зизифус или ююба) улучшает кровообращение, дает энергию и помогает справиться с переутомлением. Он также нормализует сон и успокаивает. В этом продукте содержится в 20 раз больше витамина С, чем в цитрусовых.

2. Ягоды годжи богаты антиоксидантами, аминокислотами, селеном, калием, железом и другими микроэлементами. Они укрепляют иммунитет, повышают уровень энергии, улучшают состояние кожи, защищают зрение и нормализуют уровень сахара в крови.

3. Женьшень борется с диабетом, усталостью, упадком сил, бессонницей и импотенцией. Он нормализует работу сердца и улучшает сон. Женьшень рекомендован людям с низким уровнем энергии.

4. Кордицепс — это род грибов, которые лечат нарушения почек, улучшают репродуктивное здоровье, придают энергию и помогают при заболеваниях сердца и бронхите.

5. Лимонник китайский обладает бодрящим действием, обогащает организм антиоксидантами и защищает его от внутренних и внешних угроз.

Эксперт напомнила китайскую мудрость: «Заниматься здоровьем нужно не за три дня до смерти, а за три года до начала болезни».