Эксперт Минздрава Драпкина напомнила, что диспансеризация позволяет обнаружить болезни на ранней стадии

Директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Оксана Драпкина обратила внимание на важность профилактических осмотров. Об этом сообщила «Российская газета» .

По словам эксперта, проблемы с сердцем, диабет и рак могут долгое время протекать бессимптомно, и раннее обнаружение становится решающим фактором для успешного лечения.

В рамках бесплатной диспансеризации врачи проводят комплексное обследование, включая оценку липидов, кардиограмму и расчет сердечно-сосудистого риска. С этого года в программу добавили тест на генетический маркер, указывающий на высокий риск инфаркта и инсульта из-за наследственности, добавила gazeta.spb.