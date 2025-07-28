Эксперт MDV Соколова предупредила о риске переохлаждения при неправильном использовании кондиционера в жару

В летний период кондиционер помогает создать приятную прохладу, но при неправильном использовании может увеличить риск переохлаждения. Опасно, когда температура в помещении сильно отличается от уличной. Об этом «Газете.Ru» рассказала бренд-директор климатического оборудования MDV Наталья Соколова.

Специалист отметила, что разница между уличной и комнатной температурой должна быть не более пяти-семи градусов. Например, если на улице +33 градуса, не стоит сразу устанавливать +17 градусов. Лучше начать с +28…+26 градусов, а затем постепенно снижать температуру до +22…+25 градусов.

Соколова рекомендовала присмотреться к моделям с искусственным интеллектом, которые подстраиваются под привычки пользователя и самостоятельно выбирают оптимальный режим работы.

Также важно правильно распределить воздушный поток. Холодный воздух не должен попадать на человека, особенно на шею и спину. В спальне кондиционер должен быть установлен так, чтобы не дуть на спящего.