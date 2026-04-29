Эксперт хлебопечения Савкина отметила, что хлеб с белком может быть опасен для людей с заболеваниями почек и печени

Сегодня в магазинах можно увидеть много хлебобулочных изделий с добавленным белком: фитнес-багеты, протеиновый хлеб, мультизерновые изделия. Производители уверяют, что эти продукты способствуют росту мышц и поддержанию фигуры. Но действительно ли хлеб с белком так полезен? На этот вопрос сайту KP.RU ответила заместитель директора по развитию ФГАНУ НИИ хлебопекарной промышленности Олеся Савкина.

Она отметила, что белок — важный нутриент, который служит строительным материалом для клеток, поддерживает иммунитет и помогает восстанавливать ткани. Однако избыточное потребление белка может быть опасно для здоровья, поскольку увеличивает нагрузку на почки и печень.

Обычный хлеб тоже содержит белок: в классическом пшеничном — 7,5–8%, в мультизерновом — 11,4%, в цельнозерновом — около 12%. Это сопоставимо с содержанием белка в отварной фасоли или нуте.

При выборе хлебобулочных изделий с высоким содержанием белка важно обращать внимание не только на количество белка, но и на калорийность продукта. Например, хлеб с 10 г белка на 100 г при калорийности выше 340 ккал — не самый удачный выбор. А 6,6 г белка и всего 200 ккал, как в хлебе «Дарницкий», подходит под здоровый источник белка.

Хлеб с высоким содержанием белка может быть полезен спортсменам, пожилым людям и тем, кто восстанавливается после травм. Однако людям с заболеваниями почек, печени или подагрой лучше проконсультироваться с врачом или нутрициологом.