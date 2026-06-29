Эксперт АНО НИИ Скальный посоветовал пить чистую, негазированную воду в жару

В жару организм человека может испытывать дефицит воды, что приводит к обезвоживанию. Кандидат медицинских наук в области элементологии, эксперт АНО НИИ функционального питания Андрей Скальный рассказал Life.ru , как распознать опасные сигналы организма и что пить, чтобы не навредить себе.

При недостаточном употреблении воды могут проявиться такие симптомы, как сухость во рту, на губах и слизистых оболочках, а также снижение эластичности кожи. Кроме того, сильная жажда — один из первых признаков обезвоживания.

Скальный советует отдавать предпочтение чистой, негазированной воде комнатной температуры или слегка прохладной (15–20 градусов). Расчет потребления — 30 мл на кг массы тела, а в жару объем можно увеличить.

Помимо воды, эксперт рекомендует минеральную воду (для восполнения солей и микроэлементов, но лечебную — только по назначению врача), зеленый чай (50–60 градусов, не более трех-четырех чашек в день), компоты из сухофруктов и ягод без сахара, морсы из клюквы, смородины или брусники, а также кокосовую воду — особенно после физических нагрузок.

Специалист также обращает внимание на дефицит калия и натрия. При нехватке этих элементов могут возникать спазмы и судороги мышц, нарушаться работа сердца, пульс и давление, появляться проблемы с мочеобразованием и детоксикацией, сухость кожи и слизистых, а также запоры.

Для поддержания водного баланса в жаркую погоду полезно употреблять легкие продукты с высоким содержанием воды: огурцы, арбузы, кабачки, томаты, салат, редис, сельдерей, клубнику, а также фрукты (апельсины, персики, груши, сливы). Полезны кисломолочные продукты, нежирное мясо и рыба (на пару, запеченные или тушеные), растительные масла, орехи и авокадо — в умеренных количествах. Тяжелую, жирную, жареную, острую и соленую пищу стоит ограничить.