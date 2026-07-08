Эколог Безруков рассказал, что церкариоз поражает людей в водоемах со стоячей водой или слабым течением

Руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков рассказал URA.RU о распространении церкариоза, известного как «зуд купальщика». Паразит поражает людей в водоемах со стоячей водой или слабым течением. Случаи заражения зафиксированы в нескольких регионах России.

Безруков сообщил, что туристы, посещавшие озера Еткуль, Касарги, Чебаркуль, Тургояк, Банное и Малое Миассовое, жаловались на зуд после купания. Церкариоз возникает при контакте кожи с личинками паразитов, обитающих в пресных водоемах.

Эколог объяснил, что раздражение на коже вызвано личинками, которые переносятся птицами (утки, гуси, чайки, лебеди). Человек для них является «тупиковым» хозяином, и черви на коже не развиваются, но могут привести к сильному раздражению и вторичному инфицированию.

В группе риска находятся все теплые (выше 20 градусов) стоячие мелкие водоемы, где есть водоплавающие птицы и моллюски. Они являются промежуточными хозяевами для церкарий.

Чтобы снизить риск заражения, Безруков дал несколько рекомендаций:

— отказаться от купания в зонах с небольшой глубиной, где обильно растут водоросли и много водоплавающих птиц; — не кормить уток на территории пляжей; — после купания сразу принять душ или тщательно обтереть тело сухим полотенцем, уделяя особое внимание области ног, бедер и ягодиц; — перед купанием наносить на кожу кремы или мази с диметилфталатом или дибутилфталатом (до 40%); — использовать одежду с плотной текстурой, например, гидрокостюм.