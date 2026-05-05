Два случая туберкулеза выявили в школе Ростова-на-Дону

В школе № 61 Ростова-на-Дону провели дезинфекцию после регистрации двух случаев туберкулеза среди учеников. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Ростовской области.

«Специалистами определен круг контактных лиц с целью проведения раннего выявления туберкулеза среди учащихся и преподавателей общеобразовательного учреждения, а также в семьях заболевших детей. Больных туберкулезом или с подозрением на заболевание не выявлено», — пояснили в ведомтсве.

Специалисты Роспотребнадзора уточнили, что заболевшие дети не связаны между собой. Специализированная организация «Дезинфекционная станция» обработала помещения общего пользования школы.

Туберкулез может долгое время протекать бессимптомно, ранее рассказала врач Татьяна Боброва. Она пояснила, что в таком состоянии человек может долгое время чувствовать себя хорошо, нося инфекцию в организме, пока она не активировалась.