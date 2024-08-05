Два случая лихорадки Западного Нила зарегистрировали в Астраханской области

Два первых с начала года случая заболевания лихорадкой Западного Нила зафиксировали в Астраханской области. Еще по двум заболевшим ждут лабораторного подтверждения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«Двое [ранее заболевших] выписаны, еще двое — в стационаре. Тяжелого течения заболевания нет», — подчеркнули там.

Специалисты не исключили, что новые случаи заражения еще будут, поскольку сезон только начался. За весь прошлый год зарегистрировали семь случаев.

Ранее эксперт Роман Иванов предупредил, что без лечения лихорадка Западного Нила грозит серьезными осложнениями. Минздрав перечислил основные симптомы, по которым можно определить это заболевание.