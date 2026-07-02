Доцент Волгина назвала кондитерские изделия с кремовой начинкой потенциальным источником инфекции в жару

С ростом температуры воздуха продукты начинают портиться быстрее, а риск размножения патогенных микроорганизмов увеличивается. Доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина рассказала сайту Lenta.ru , что в жару особенно опасны кондитерские изделия с кремовой начинкой, которые содержат молочные продукты и яйца.

При высоких температурах есть риск купить мясные изделия, которые прошли недостаточную термическую обработку, отметила «Свободная Пресса».

«Молочные продукты также представляют собой потенциальный источник инфекции в жаркую погоду. При нарушении условий хранения в них могут активно размножаться микроорганизмы, такие как Streptococcus spp., что может привести к контаминации и развитию пищевых инфекций», — отметила Волгина.