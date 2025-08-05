Доцент РОСБИОТЕХа Онуфрийчук назвала нагрузку на почки главной опасностью арбуза

Арбузы и дыни, несмотря на их полезные свойства, могут быть опасны для пожилых людей при некоторых заболеваниях. Доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Юлия Онуфрийчук в беседе с Life.ru рассказала о потенциальных рисках.
Главной опасностью эксперт назвала высокую нагрузку на почки, которая сопровождается выраженным мочегонным эффектом.
«Арбузы и дыни следует ограничить людям с хронической болезнью почек (ХБП) 3-й стадии, чтобы избежать отеков и повышения давления. При сниженной функции почек нарушается выведение калия, что может привести к аритмии», — предупредила медик.
По ее словам, больным сахарным диабетом также следует ограничить употребление этих плодов из-за их высокого гликемического индекса.
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