Доцент Евдокимов отметил, что в жару стоит делать упор на овощи, фрукты, рыбу и кисломолочные продукты

Изнуряющая жара представляет опасность не только для здорового человека, но и особенно для тех, у кого есть хронические заболевания. По словам доцента кафедры факультетской терапии Института материнства и детства Пироговского университета Минздрава России Федора Евдокимова, в жару срабатывают защитные механизмы терморегуляции: сосуды расширяются, сердцебиение учащается, усиливается потоотделение. Об этом написал KP.RU .

Для здорового человека это естественная реакция, но у пациентов с гипертонией, ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью или перенесших инфаркт или инсульт, такие изменения могут привести к ухудшению состояния.

Среди главных опасностей в жару — резкие перепады давления, обезвоживание и сгущение крови, учащенный пульс. Пожилые люди, пациенты с ожирением, диабетом и хронической почечной недостаточностью особенно уязвимы.

«Питание в жару должно быть легким — упор стоит сделать на овощи, фрукты, рыбу и кисломолочные продукты, — отмечает Федор Евдокимов. — Включите в рацион продукты, богатые калием и магнием: курагу, бананы, гречку, орехи. Они помогают поддерживать нормальный сердечный ритм».

Важно измерять артериальное давление два-три раза в день, особенно при недомогании. Если давление выше 180/100 или ниже 90/60 мм рт. ст., необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.