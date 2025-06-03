Дошкольниц отправят к гинекологам. Зачем девочкам ходить к этому врачу?

С сентября 2025 года в России станут обязательными проверки репродуктивного здоровья у российских детей с шести лет. Врач-репродуктолог Павел Базанов заявил 360.ru, что к этому вопросу нужно подходить максимально деликатно и аккуратно.

«С учетом того, что мы находимся в демографической впадине, такие усилия вполне оправданны. Нужно обсуждать вопрос с юристами, но, мне кажется, это нужно делать на добровольной основе и с согласия родителей», — сказал он.

Базанов подчеркнул, что такой вопрос требует деликатного подхода, чтобы никак не повлиять на парадигму поведения человека.

«Нужно все делать осторожно и аккуратно. Что проверять из репродуктивного здоровья у девочек в таком возрасте — не могу придумать. Тут главное — не запугать девочек, чтобы у них в дальнейшем не было отторжения от мысли об этом», — заключил репродуктолог.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в Telegram-канале отметила, что ей поступает много сообщений от школьниц, которые «шокированы» новыми правилами.

«Я думаю, что многие родители детей будут против подобных осмотров. С учетом утечек всех на свете баз данных эти сведения рано или поздно выльются в открытый доступ, и дети станут объектом троллинга», — написала она.

В Минздраве предупреждали, что с сентября 2025 года проверки репродуктивного здоровья у российских детей с шести лет станут обязательными.