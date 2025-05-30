К гинекологу с шести лет. В России ввели новую оценку репродуктивного здоровья

В России проверять репродуктивное здоровье детей начнут с шести лет

Проверки репродуктивного здоровья у российских детей начнут с шести лет, предупредили в Минздраве. Осмотры станут обязательными с сентября 2025 года, об этом со ссылкой на главу министерства Михаила Мурашко сообщила газета РБК .

Министр представил новую систему осмотров на встрече со студентами педиатрического факультета. Согласно его презентации, контроль состояния репродуктивной системы детей будет проводиться впервые в шесть лет. Ежегодный осмотр назначат подросткам с 13 лет.

До сих пор первые визиты к профильным специалистам — гинекологу или урологу — приходились на 14-летний возраст. Теперь подход кардинально меняется.

Планируется также ввести другие обязательные осмотры. Офтальмолог будет проверять зрение у младенцев в возрасте одного месяца и одного года.

Отоларинголог начнет проверять слух у годовалых и шестилетних детей. Диагностика будет включать исследование отоакустической эмиссии.

Для детей из так называемых «групп риска» появятся дополнительные процедуры: осмотр невролога, анализ уровня холестерина, а также определение массы тела с учетом допустимого отклонения от нормы.

Изменения, как уточняется, вступят в силу с 1 сентября 2025 года. Минздрав пояснил, что нововведения направлены на раннюю профилактику и формирование репродуктивного здоровья с детства.

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