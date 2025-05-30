К гинекологу с шести лет. В России ввели новую оценку репродуктивного здоровья
В России проверять репродуктивное здоровье детей начнут с шести лет
Проверки репродуктивного здоровья у российских детей начнут с шести лет, предупредили в Минздраве. Осмотры станут обязательными с сентября 2025 года, об этом со ссылкой на главу министерства Михаила Мурашко сообщила газета РБК.
Министр представил новую систему осмотров на встрече со студентами педиатрического факультета. Согласно его презентации, контроль состояния репродуктивной системы детей будет проводиться впервые в шесть лет. Ежегодный осмотр назначат подросткам с 13 лет.
До сих пор первые визиты к профильным специалистам — гинекологу или урологу — приходились на 14-летний возраст. Теперь подход кардинально меняется.
Планируется также ввести другие обязательные осмотры. Офтальмолог будет проверять зрение у младенцев в возрасте одного месяца и одного года.
Отоларинголог начнет проверять слух у годовалых и шестилетних детей. Диагностика будет включать исследование отоакустической эмиссии.
Для детей из так называемых «групп риска» появятся дополнительные процедуры: осмотр невролога, анализ уровня холестерина, а также определение массы тела с учетом допустимого отклонения от нормы.
Изменения, как уточняется, вступят в силу с 1 сентября 2025 года. Минздрав пояснил, что нововведения направлены на раннюю профилактику и формирование репродуктивного здоровья с детства.
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