Долгое сидение на месте назвали одной из главных причин варикоза

Болезни, которые раньше считались возрастными, все чаще диагностируют у молодых людей. Так, средний возраст выявления варикоза снизился до 35 лет. Врачи отмечают, что первые признаки заболевания все чаще обнаруживают даже у 25-летних пациентов, написало URA.RU .

По данным опросов клиник, все больше молодых людей сталкиваются с артериальной гипертензией и сахарным диабетом второго типа. Специалисты связывают это с малоподвижным образом жизни и другими факторами.

Жительница Череповца Анна заметила первые признаки варикоза еще в 16 лет: ноги отекали, вены набухали, ходить становилось тяжелее. В 23 года ей сделали операцию, но через шесть лет все вернулось. Сейчас Анна дважды в год принимает лекарства и постоянно носит компрессионные чулки. Это помогает сдерживать болезнь, но вены все равно частично видны.

Москвичка Карина в 24 года обнаружила у себя на ребрах и ногах сосудистые звездочки. Девушка связывает их появление с постоянным стрессом. Флеболог пока серьезной угрозы не видит, но советует удалить звездочки и раз в год проходить курс лечения.

Главный врач Андрей Карпунин отмечает, что болезнь часто находят даже у 25-летних. Флеболог Олими Ширинбек говорит, что на прием приходит много молодых людей — и парней, и девушек. Обычно их беспокоят сосудистые звездочки, тяжесть в ногах, отеки и быстрая усталость к вечеру. Главный же признак — расширенные и извитые подкожные вены.

Врачи называют несколько причин варикоза. Главная — долгое сидение, из-за которого кровь застаивается в ногах. Также сильно влияют наследственность, лишний вес, нехватка движения, долгое стояние на ногах, гормональные сбои и курение. Хирург Андрей Чупин добавил: вред приносит и неудобная обувь. Он советует каждый час делать простую гимнастику для икр, не класть ногу на ногу и стараться менять позу.