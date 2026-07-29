Доктор Золотова рассказала, что банан на завтрак может стать причиной усталости и переедания в течение дня

Бананы не подходят для завтрака в качестве самостоятельного блюда из-за их состава: в них много углеводов и сахаров, но мало белка и жиров, которые обеспечивают длительное чувство насыщения. Об этом рассказала врач-эндокринолог Елизавета Золотова в интервью «Газете.Ru» .

Особенно быстро усваиваются переспелые плоды, вызывая резкие скачки уровня сахара в крови. Поэтому такой завтрак не подходит людям с инсулинорезистентностью или диабетом, отметил URA.RU.

Однако врач посоветовала полностью не отказываться от бананов. Она рекомендовала включать их в рацион в сочетании с источниками белка и жиров, например, с йогуртом, творогом, яйцами или орехами. В таком случае бананы станут полезным источником энергии, а не причиной усталости и переедания в течение дня.