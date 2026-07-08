Доктор Пронин призвал не полагаться на умные часы при отслеживании сердечного ритма

Инсульт может быть вызван не только проблемами с сосудами мозга, но и нарушениями работы сердца. Заведующий кардиологическим отделением ФЦМН ФМБА России, врач-кардиолог высшей категории, доктор медицинских наук Андрей Пронин рассказал KP.RU , как связаны сердце и мозг, и какие меры могут защитить от тяжелого инсульта.

По словам эксперта, довольно большая часть инсультов — это следствие проблем с сердцем. Сердце и мозг тесно связаны, и своевременное выявление и лечение аритмий, особенно фибрилляции предсердий, может защитить человека от тяжелого инсульта.

Фибрилляция предсердий может протекать бессимптомно, и в этом случае человек может не чувствовать нарушений ритма сердца. Однако есть методы, которые помогают выявить фибрилляцию предсердий вовремя. Например, людям, знающим о своих проблемах со здоровьем, рекомендуется проверять ритм сердца с помощью доступных приборов — от электронного тонометра до специальных портативных регистраторов.

В России существует множество методов диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, включая лабораторные анализы, электрокардиографию (ЭКГ), суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру и другие. По результатам нагрузочных тестов при необходимости делают мультиспиральную компьютерную томографию органов грудной клетки с контрастным усилением или коронароангиографию.

Пронин подчеркнул, что самое главное — следовать рекомендациям лечащего врача. Необходимо принимать препараты, которые снижают риск тромбоэмболических осложнений, контролируют частоту и правильность сердечных сокращений, и своевременно обращаться за помощью при проблемах с аритмией.

Также эксперт отметил, что умные часы и другие гаджеты могут быть полезны для отслеживания ритма сердца, но их данные не всегда точны. В идеале, если что-то серьезное замечено, лучше перепроверить медицинским прибором.