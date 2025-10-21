Доктор Попова предупредила о рисках кариеса и диабета у детей от употребления чупа-чупсов

Аллерголог-иммунолог Видновской больницы Минздрава Подмосковья Наталья Попова сообщила NEWS.ru , что чупа-чупсы могут вызвать у детей кариес, диабет и аллергические реакции.

По словам врача, проблема заключается в высоком содержании сахара и красителей в леденцах.

«Сахар способствует разрушению зубов, вызывает кариес и повышает риск развития диабета. Красители могут вызывать у детей аллергические реакции и раздражительность», — отметила Попова.

Кроме того, регулярное употребление конфет увеличивает вероятность возникновения проблем с весом. Доктор предложила полезную альтернативу: фрукты, фруктовые палочки домашнего приготовления или натуральные фруктовые леденцы без добавления сахара и красителей.