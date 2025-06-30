Доктор Павлова отметила, что добавление сахара в чайный гриб снижает его пользу

Чайный гриб снова становится популярным среди сторонников здорового образа жизни. Эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова в беседе с KP.RU поделилась информацией о пользе напитка.

Как отметила доктор, любые ферментированные напитки очень полезны для микробиоты кишечника, что хорошо сказывается на иммунной системе, и, косвенно, может положительно влиять на все другие процессы обмена в организме человека.

«Я выступаю "за" ферментированные продукты, будь это квашеная капуста или чайный гриб, но при одном условии: если туда не добавляется сахар», — отметила специалист.

Производители часто добавляют сахар в чайный гриб, чтобы ускорить его рост и ферментацию, однако это снижает пользу продукта. Если сахар не добавлять, то, действительно, напиток может благоприятно влиять на организм, потому что оказывает положительное воздействие на микробиом кишечника, причем так, что повышается расщепление, улучшается пищеварение, заключила Павлова.