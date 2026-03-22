Доктор Паин объяснил, что весенняя усталость может указывать на анемию, проблемы с щитовидкой или дефицит витамина D

С приходом весны многие сталкиваются с ухудшением самочувствия из-за перепадов температуры, нехватки витаминов и перестройки организма. Как преодолеть этот период без вреда для здоровья, рассказал заместитель главного врача по терапевтической помощи Петр Паин сайту aif.ru .

Доктор отметил, что весенняя усталость не всегда связана с авитаминозом. Она может указывать на анемию, проблемы с щитовидной железой или дефицит витамина D. Для выявления причин усталости рекомендуется ежегодно проходить диспансеризацию, начиная с посещения терапевта. Он назначит базовые анализы и при необходимости направит к узким специалистам. Диспансеризация проводится бесплатно по полису ОМС, написал «МК в Питере».

Эндокринолог Алексей Дмитриев объяснил, что весной меняются циркадные ритмы и снижается выработка мелатонина и серотонина. Восстановить баланс помогают продукты, богатые триптофаном: орехи, индейка, фрукты и шоколад. Также важно наладить режим сна, ложиться и вставать в одно и то же время, а перед сном убирать телефон, так как синий свет экрана мешает выработке мелатонина.