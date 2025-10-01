Доктор назвал неожиданное последствие секса для мужчин

Доктор Мясников: мужчины после секса могут столкнуться с головной болью

Телеведущий и врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал о неожиданных последствиях секса для мужчин. По словам теледоктора, мужчины после близости могут испытывать головную боль.

«Вечно от вас головная боль одна», — пошутил доктор, обращаясь к женщинам.

Частые занятия сексом могут стать эффективной профилактикой против зимней депрессии. Психологи заявили, что занятие сексом помогает повысить концентрацию и снизить раздражительность.

Близкие отношения запускают выработку «гормонов радости». Зимой многие страдают от аффективного расстройства — формы депрессии, которая появляется от недостатка солнечного света.