Доктор наук Вишневская посоветовала пить овсяный квас при физическом истощении и нарушениях сна

Профессор кафедры безопасности жизнедеятельности ПНИПУ и доктор медицинских наук Нина Вишневская рассказала о пользе кваса. Напиток стимулирует пищеварение, улучшает обмен веществ и положительно влияет на микрофлору кишечника, сообщил сайт properm.ru .

Специалист подчеркнула, что из-за своей кислотности ржаной квас противопоказан людям с гастритом, язвой желудка, циррозом печени, желчекаменной болезнью и панкреатитом.

Вишневская обратила внимание на овсяный квас. Продукт служит отличным общеукрепляющим средством после приема антибиотиков, помогает при физическом истощении и нарушениях сна. При этом эксперты предупреждают об опасности домашнего овсяного кваса из-за риска развития вредных бактерий.