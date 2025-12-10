Доктор Мясников заявил о склонности людей к вере антинаучным утверждениям о медицине

Доктор Александр Мясников выразил обеспокоенность тем, что его читатели отдают предпочтение антинаучным взглядам на медицину, игнорируя проверенные медицинские рекомендации. Об этом сообщил aif.ru .

По словам врача, некоторые пользователи ставят под сомнение достоверность его публикаций, несмотря на наличие ссылок на медицинские исследования.

«Так хочется сказать: „Да делайте вы что хотите! Не принимайте статины, не пейте кофе, хоть захлебнитесь водой, и лечитесь хоть мочой“», — подчеркнул Мясников.

Специалист также предположил, что если бы он высказывал антинаучные идеи и предлагал альтернативные методы лечения, то получил бы больше поддержки.