Доктор Мясников заявил о склонности людей к вере антинаучным утверждениям о медицине
Доктор Александр Мясников выразил обеспокоенность тем, что его читатели отдают предпочтение антинаучным взглядам на медицину, игнорируя проверенные медицинские рекомендации. Об этом сообщил aif.ru.
По словам врача, некоторые пользователи ставят под сомнение достоверность его публикаций, несмотря на наличие ссылок на медицинские исследования.
«Так хочется сказать: „Да делайте вы что хотите! Не принимайте статины, не пейте кофе, хоть захлебнитесь водой, и лечитесь хоть мочой“», — подчеркнул Мясников.
Специалист также предположил, что если бы он высказывал антинаучные идеи и предлагал альтернативные методы лечения, то получил бы больше поддержки.