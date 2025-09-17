Доктор Мясников назвал самое опасное для жизни время суток

Самыми опасными для жизни считаются предутренние часы. Об этом рассказал врач общей практики, телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» .

В это время суток чаще всего происходят инфаркты.

«Любой врач знает: инфаркты в предутренние часы — это классика», — сказал доктор.

По его словам, дежурные медики знают, что самое «собачье время» — это три-пять утра, когда происходят отеки легких и другие вещи. Мясников не привел точной статистики, но отметил, что наблюдения подтверждает многолетняя практика.

Ранее врач напомнил, что продлить жизнь можно с помощью физической активности. Он назвал физнагрузки чудо-средством от всех недугов.