Доктор Мясников назвал самое опасное для жизни время суток
Самыми опасными для жизни считаются предутренние часы. Об этом рассказал врач общей практики, телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1».
В это время суток чаще всего происходят инфаркты.
«Любой врач знает: инфаркты в предутренние часы — это классика», — сказал доктор.
По его словам, дежурные медики знают, что самое «собачье время» — это три-пять утра, когда происходят отеки легких и другие вещи. Мясников не привел точной статистики, но отметил, что наблюдения подтверждает многолетняя практика.
