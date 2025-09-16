Врач Мясников напомнил, что физическая активность помогает жить дольше

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что продлить жизнь можно с помощью физической активности.

«Чудо-средство от всех болезней — это физические нагрузки. В очень многих опросниках человеку предлагают выбрать что-то одно, что продлевает жизнь: медицина, диета, ограничение калорий, лекарства. И правильным ответом будет физическая активность», — передала его слова газета «Петербургский дневник».

Мясников подчеркнул, что для улучшения самочувствия достаточно просто ходить. Также врач порекомендовал подниматься и спускаться по лестнице, а не пользоваться лифтом.