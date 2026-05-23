Доктор Мясников назвал красным флагом ночную головную боль

Голова может болеть по-разному, но к врачу следует незамедлительно обратиться, если проявился, например, такой симптом, как пробуждение ночью от головной боли. Об этом врач и телеведущий Александр Мясников заявил в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

«Это может быть внутричерепная аневризма, это может быть опухоль, может быть инфекция, при этих диагнозах тоже болит голова. Поэтому у врачей есть определенные „красные флаги“, например, если головная боль будит вас впервые в жизни ночью», — сказал он.

Мясников отметил, что стоит задуматься, если головная боль сопровождается неврологической симптоматикой. Речь идет об онемении частей тела или нарушении речи. Кроме того, если головная боль усиливается или ослабевает при смене положения дела.

Ранее Мясников предупредил, что боль в груди и одышка могут указывать на инфаркт. При их появлении нужно сразу вызвать скорую помощь, не пытаясь заниматься самолечением, так как есть риск для жизни.