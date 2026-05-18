Доктор Мясников назвал боли в груди и одышку признаками инфаркта

Боль в груди и одышку нельзя игнорировать — эти симптомы могут указывать на инфаркт. Об этом в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

«Любая боль в груди должна расцениваться как сердечная, пока не будет доказано обратное», — объяснил доктор.

По словам Мясникова, люди часто не придают значения плохому самочувствию и пытаются справиться без врачей. Одышка иногда бывает единственным проявлением инфаркта, поэтому ее тоже нельзя оставлять без внимания.

При появлении этих симптомов нужно немедленно вызывать скорую помощь. Самолечение в таких случаях опасно для жизни.

Не стоит игнорировать и боль в спине — она не только сигнализирует о проблемах с позвоночником, но и может быть признаком самых различных заболеваний, включая расстройства пищеварительной и сердечно-сосудистой систем.