Доктор Мясников: микропластик попадает в организм человека ежедневно

Заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал, что микропластик является частью нашей экосистемы, он попадает в человеческий организм буквально каждый день.

Микропластик можно найти не только в воде и воздухе, но и в пище.

«Мы находим его в легких, крови и даже в органах. Откуда он? Это результат загрязнения окружающей среды», — пояснил доктор.

Ученые не до конца изучили влияние микропластика на здоровье человека. Некоторые видят его взаимосвязь с раком легких, атеросклерозом и нарушениями работы щитовидной железы. Другие, напротив, считают, что все эти болезни никак не связаны с микропластиком. Эта тема по-прежнему остается предметом для научных исследований, добавил Мясников.