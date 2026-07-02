Доктор Мартин отметила, что частые ночные пробуждения не всегда указывают на бессоницу

Доктор Эсмеральда Росио Мартин в интервью El Periodico de España объяснила, что ночные пробуждения не всегда являются признаком бессонницы. Слова эксперта привел сайт «Ридус» .

Врач рассказала, что сон состоит из нескольких этапов, между которыми могут происходить короткие пробуждения. Обычно люди их не запоминают, потому что они незначительны.

По словам Мартин, ночные пробуждения становятся проблемой, только если человеку трудно вновь уснуть. Если с утра ощущается усталость и нехватка энергии, это повод для беспокойства. С возрастом сон становится менее глубоким и более фрагментированным, что может усилить такие проблемы.