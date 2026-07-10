Доктор Малышева рассказала, как отличить обморок на жаре от инсульта

В летний период люди чаще теряют сознание на улице из-за жары. Однако отличить тепловой удар или обморок от инсульта бывает непросто. Врач-кардиолог «СМ-Клиники» Елена Малышева рассказала «Газете.Ru» , как распознать опасные симптомы и почему важно не откладывать обращение за медицинской помощью.

По словам врача, обморок на жаре обычно возникает из-за перегрева, обезвоживания и снижения артериального давления. Перед потерей сознания человек может чувствовать слабость, головокружение, потемнение в глазах и звон в ушах. Если уложить его в прохладном месте и приподнять ноги, состояние часто быстро улучшается.

Инсульт же характеризуется очаговым поражением головного мозга. Помимо общего недомогания, появляются неврологические симптомы: внезапная слабость или онемение руки и ноги с одной стороны тела, асимметрия лица, нарушение речи. Человек может оставаться в сознании, но говорить невнятно или переставать понимать обращенную к нему речь.

Малышева предупредила, что жару нельзя списывать со счетов при подозрении на инсульт — высокая температура воздуха, обезвоживание и сгущение крови могут повышать риск сосудистых катастроф, особенно у пожилых людей и пациентов с гипертонией, сахарным диабетом и заболеваниями сердца.

Врач напомнила о простом правиле для распознавания инсульта: попросите человека улыбнуться, поднять обе руки и произнести простую фразу. Если улыбка стала асимметричной, одна рука опускается или речь нарушена, необходимо немедленно вызвать скорую помощь.