Доктор Макдональд сообщил, что пожилым и беременным часто требуется повышенное потребление белка

Стандартная норма потребления белка — около 0,8 грамма на килограмм веса в сутки — не обеспечивает необходимого уровня здоровья и физической формы для некоторых групп людей. Такое мнение высказал доктор Крис Макдональд, сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на Frontiers in Nutrition.

По словам эксперта, людям пожилого возраста, спортсменам и беременным женщинам часто требуется больше белка. Повышенное потребление этого нутриента помогает сохранить мышечную массу и силу, снизить риск возрастной потери мышц, способствует контролю веса и поддержанию когнитивных функций.

Автор обзора подчеркнул, что достаточное количество белка можно получить даже на растительной диете при правильном планировании рациона.