Добавление ароматизаторов в жидкости для вейпов запретят | 360°

Здоровье 17 мая 2024, 08:17 Добавление ароматизаторов в жидкости для вейпов запретят «Коммерсант»: правительство запретит пищевые добавки и ароматизаторы в вейпах Unsplash

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В России могут запретить жидкости для вейпов с ароматизаторами, пищевыми добавками и биологически активными веществами. Проект распоряжения правительства разработал Минздрав, сообщил «Коммерсант».

Правом запрещать выпуск в обращение веществ, которые могли бы повысить привлекательность никотинсодержащей жидкости, безникотиновой жидкости и растворов никотина, кабмин наделили год назад. В предложенный Минздравом проект распоряжения включили запрет на пищевые добавки и ароматизаторы, БАДы, экстракты лекарственных растений, сахара, вкусоароматические и разрешенные к использованию в косметике вещества.

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В черный список попадут также производные никотина, органические кислоты, алкалоиды табака, этиловый спирт, лакрица, какао-бобы, аммоний, аммиак и вещества с бета-карболином. По оценкам авторов инициативы, после введения ограничений в продаже останутся только жидкости для вейпов с никотином, глицерином дистиллированным и пропиленгликолем.

Кроме вейпов в России решили ограничить продажу энергетических напитков. Володин анонсировал запрет на их реализацию детям и в большой таре.