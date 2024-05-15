В России запретят продажу энергетиков детям и в большой таре | 360°

Здоровье 15 мая 2024, 08:52 В России запретят продажу энергетиков детям и в большой таре Володин: в Госдуму внесли законопроект о запрете продажи энергетиков детям Unsplash

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В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале призвал принять его предстоящим летом.

«Необходимо до августа выйти на принятие этого важного решения, которое позволит защитить здоровье наших детей, остановить распространение вредных привычек среди молодежи», — заявил он.

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Законопроект внесли члены всех думских фракций. Они предложили на федеральном уровне запретить розничную продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним. Володин уточнил, что до сих пор такое ограничение вводили лишь власти отдельных регионов. По его словам, энергетики потреблял каждый четвертый россиянин, в том числе 53,2% молодых людей в возрасте 18–24 лет и 49,7% в группе 25–29-летних.

Депутаты призвали также запретить сбыт энергетиков в тарах объемом более 500 миллилитров. Володин назвал употребление энергетиков опасной тенденцией. Он напомнил, что высокие дозы этих напитков повышали риск гипертонии, ишемической болезни сердца и диабета.

В 2020 году депутаты Алтайского краевого законодательного собрания предлагали запретить продажу энергетиков несовершеннолетним по всей России. Однако специалисты заявляли, что инициатива может нарушить закон «О защите конкуренции».