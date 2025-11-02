Дизентерию выявили у детей, отравившихся в Казбековском районе Дагестана

В селе Дылым Казбековского района Дагестана у 10 детей, ранее госпитализированных с признаками отравления, врачи выявили дизентерию. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора .

После первых сообщений о заболевании специалисты начали проверку, чтобы выяснить источник заражения. Они взяли пробы воды, еды и биоматериалы у заболевших и тех, кто с ними контактировал. Также проверили санитарные условия пребывания в детских садах.

Лабораторные исследования показали, что причиной болезни стала шигелла — бактерия, вызывающая дизентерию. По предварительным данным, инфекция могла попасть к детям через бессимптомных носителей среди сотрудников детских садов.

Заражение происходило, скорее всего, бытовым путем. Детские сады временно закрыли, чтобы не допустить новых случаев заболевания.