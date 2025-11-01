Шестерых детей госпитализировали в Дагестане с кишечной инфекцией

В Казбековском районе Дагестана 10 детей обратились за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции, шестерым из них понадобилась госпитализация. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

Жизни пострадавших ничто не угрожает. В районе работает первый замминистра Наби Кураев, которому предстоит выяснить, где и почему произошло заражение.

Свою проверку проводит и республиканская прокуратура. Ей предстоит оценить, насколько в районе соблюдали федеральные законы.

Ранее 159 жителей Бурятии, в том числе 90 детей, отравились готовой едой. Все они покупали продукцию одной торговой марки в одной сети магазинов. Причину отравления выясняет Роспотребнадзор. Возбуждено уголовное дело.