Диспансеризация в 2026 году в России будет проходить по новым правилам

С 2026 года россияне будут проходить диспансеризацию по новым правилам. Подробности в беседе с РИА «Новости» рассказал главный врач сети клиник «Стратегия здоровья», врач-терапевт Дмитрий Демидик.

«Диспансеризация сейчас более нацелена на репродуктивную функцию организма. Соответственно, добавили скрининги на выявление вирусных гепатитов, в том числе гепатитов С, и выявление вируса папилломы человека (ВПЧ), которых раньше не было», — отметил Демидик.

У женщин на диспансеризации будут проводить жидкостную цитологию — это более точное исследование для раннего выявления патологии, которая приводит к бесплодию.

Для маломобильных россиян и инвалидов введен особый порядок диспансеризации, добавил врач. Их либо будут доставлять в медицинское учреждение, либо рабочая группа врачей будет выезжать на дом.

В Подмосковье реализуют проект по раннему выявлению рака кишечника. К нему присоединились уже 38 медучреждений. С мая 2025 года злокачественные образования выявили у 133 человек. В 65% случаев обнаружить патологию удалось на ранней стадии.