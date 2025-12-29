Еще 7 больниц Подмосковья присоединились к проекту по диагностике рака кишечника

Проект по раннему выявлению рака кишечника реализуют в Подмосковье. К нему уже присоединились 38 медучреждений. С мая скрининг прошли более 96 тысяч человек, у 133 из которых обнаружили патологии.

Пройти обследование на новообразования в нижних отделах ЖКТ жители Подмосковья могут бесплатно. В рамках диагностики пациенты сдают количественный анализ на скрытую кровь в кале, который помогает заподозрить развитие болезни.

«Своевременная диагностика играет ключевую роль в эффективном лечении онкологических заболеваний. К проекту по раннему выявлению рака кишечника присоединились еще семь больниц, общее число участников составляет уже 38 медучреждений», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин

С мая злокачественные образования выявили у 133 человек. В 65% случаев обнаружить патологию удалось на ранней стадии.

В проекте участвуют больницы Электростали, Щелкова, Мытищ, Люберец, Реутова, Коломны и других округов. Скрининг проводят жителям старше 45 лет в рамках диспансеризации. При подозрении на патологию их направляют на дополнительное обследование.

Записаться на диспансеризацию можно онлайн через портал «Здоровье», а также по телефону 122, информат в поликлинике и Telegram-бот.