Директор департамента МИД рассказал о российских вакцинах против Эболы
Директор департамента МИД: российские вакцины помогут предотвратить завоз Эболы
В России надеются избежать завозных случаев инфицирования вирусом Эбола, заявил директор департамента государств Африки (южнее Сахары) МИД России Анатолий Башкин. Об этом сообщил ТАСС.
Дипломат отметил, что для предотвращения завоз вируса важно остановить его распространение в Африке.
По его словам, сейчас в Демократической Республике Конго и Уганде около 1,8 тысячи инфицированных. Во время предыдущей эпидемии в 2014–2015 годах их число составляло десятки тысяч.
Тогда в российской лаборатории на территории Гвинеи разработали вакцины, позволившие победить болезнь. Сейчас их модифицировали под новый штамм и предложили африканским партнерам.
В начале июля в Демократической Республике Конго подтвердили 1502 случая заболевания лихорадкой Эбола с начала эпидемии. Почти 500 человек умерли.