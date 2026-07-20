Директор департамента МИД рассказал о российских вакцинах против Эболы

В России надеются избежать завозных случаев инфицирования вирусом Эбола, заявил директор департамента государств Африки (южнее Сахары) МИД России Анатолий Башкин. Об этом сообщил ТАСС .

Дипломат отметил, что для предотвращения завоз вируса важно остановить его распространение в Африке.

По его словам, сейчас в Демократической Республике Конго и Уганде около 1,8 тысячи инфицированных. Во время предыдущей эпидемии в 2014–2015 годах их число составляло десятки тысяч.

Тогда в российской лаборатории на территории Гвинеи разработали вакцины, позволившие победить болезнь. Сейчас их модифицировали под новый штамм и предложили африканским партнерам.

В начале июля в Демократической Республике Конго подтвердили 1502 случая заболевания лихорадкой Эбола с начала эпидемии. Почти 500 человек умерли.