Диетолог Залетова посоветовала есть морепродукты на ужин при системе «все включено»
Чтобы не набрать лишние килограммы во время отдыха по системе «все включено», стоит придерживаться определенного рациона. Об этом рассказала терапевт, кардиолог и диетолог Татьяна Залетова в беседе с «Москвой 24».
Одним из главных правил, по словам врача, является обязательный завтрак, состоящий из легкоусвояемых белков. Утром стоит выбрать омлет или яичницу, добавить кусочек рыбы или сыра и обязательно положить в тарелку свежие овощи. Белок с клетчаткой дадут сытость на три-четыре часа.
Специалист добавила, что ужин должен быть легким, с преобладанием легкоусвояемого белка в виде рыбы, морепродуктов и большим количеством зелени. Стоит вознаграждать себя за умеренность не десертом, а прогулкой после еды.