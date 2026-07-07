Диетолог Залетова назвала глубокую заморозку наиболее полезным вариантом заготовки ягод

Терапевт и диетолог Татьяна Залетова рассказала «Москве 24» , что при варке ягод большая часть витамина С теряется, однако калий, магний и кальций переходят в сироп в легкоусвояемой форме.

По словам врача, сохранить ягоды с максимальной пользой позволяет быстрая глубокая заморозка при -35…-40 градусах, доступная сейчас во многих морозильных камерах. При таком режиме вода в клетках ягоды кристаллизуется настолько мелко, что не разрывает клеточные стенки. После разморозки плод сохраняет структуру и почти весь пул витамина С и фолиевой кислоты.

Также ягоды можно высушить в дегидраторе. Потери витамина С при этом составляют около 30–40%, а клетчатка сохраняется полностью.