Диетолог Михалева призвала не употреблять вечером пищу, содержащую кофеин

Врач-эндокринолог и диетолог Оксана Михалева рассказала «Газете.Ru» , какие продукты могут привести к бессоннице. По ее словам, вечером не стоит употреблять пищу, содержащую кофеин. Это касается не только кофе, но и крепкого чая с шоколадом.

«Если есть склонность к трудностям с засыпанием, эти продукты лучше не употреблять вечером», — подчеркнула диетолог.

Также Михалева отметила, что ужин из фастфуда или жареных блюд может вызвать проблемы со сном. Жирная пища долго переваривается, что приводит к усиленной работе желудочно-кишечного тракта в то время, когда организм должен готовиться ко сну. Это может вызвать тяжесть в желудке и дискомфорт, написал MK.RU.

Белковые продукты тоже не лучший выбор перед сном, так как они увеличивают нагрузку на пищеварительную систему.

Диетолог рекомендует планировать ужин за два-три часа до сна, чтобы избежать активного метаболизма и выработки инсулина, которые могут помешать организму настроиться на ночной отдых.