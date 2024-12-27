Диетолог Тутельян: срок «жизни» салатов на новогоднем столе не превышает трех часов

Главный внештатный диетолог министерства здравоохранения России Виктор Тутельян в беседе с сайтом телеканала «Звезда» предупредил россиян, что салаты на новогоднем столе остаются безопасными для употребления не более трех часов.

По истечении этого времени в них начинают бурно развиваться бактерии. Они могут спровоцировать пищевое отравление, интоксикацию, тошноту, рвоту и понос, отметил специалист.

Поэтому рекомендуется подавать на стол такое количество еды, которое точно будет съедено за короткое время. Заготовки для салатов лучше хранить в холодильнике, предупредил Тутельян.