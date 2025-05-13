Диетолог Стародубцева связала хроническую усталость с рационом питания

Диетолог и нутрициолог Лилия Стародубцева рассказала в беседе с РИАМО , что зачастую хроническая усталость — это сигнал организма о недостатке питательных веществ.

Эксперт пояснила: большинство продуктов в рационе современного человека — переработанные, в них мало витаминов и минералов, овощей, зелени и полноценного белка. Хотя вокруг много еды, люди часто испытывают недостаток питательных веществ. Это приводит к слабости и разбитости, ощущению постоянной усталости.

Среди распространенных дефицитов специалист назвала нехватку витамина D, железа, магния, витаминов группы В и коэнзима Q10. Она предупредила, что нельзя просто купить БАДы — самолечение может навредить здоровью. Прежде нужно пройти диагностику у врача, добавил «ФедералПресс».