Диетолог Стародубова призвала заменить майонезные салаты на новогоднем столе блюдами из овощей и зелени

С приближением новогодних праздников можно задуматься о том, как сделать праздничный стол не только вкусным, но и полезным для здоровья. Диетолог, доктор медицинских наук Антонина Стародубова поделилась с KP.RU идеями для здорового меню.

Она отметила, что «хорошей альтернативой новогодним сладостям, салатам с майонезной заправкой, нарезкам из колбасных изделий и копченостей и другим блюдам с высоким содержанием сахара, соли и насыщенных жиров могут стать блюда из овощей, зелени, фруктов и ягод».

Врач подчеркнула, что зимой можно использовать такие привычные продукты, как морковь, тыква, чеснок, свекла, капуста, редька, а также яблоки, гранаты, сливы и цитрусовые. По ее словам, экзотические фрукты следует употреблять с осторожностью, особенно детям и людям с аллергией.

Кроме того, Антонина Стародубова напомнила, что растительные масла и орехи богаты омега-3 и минералами, полезными для сердца. Их можно использовать вместо майонеза, однако не стоит забывать, что орехи — это высококалорийный продукт, и их дневная норма составляет всего 20–30 граммов.