Диетолог Соломатина: злоупотребление вареньем может привести к ожирению печени из-за избытка сахара

Человеку достаточно пяти-шести чайных ложек добавленного сахара в день, однако скрытый сахар содержится во многих продуктах, включая йогурты и хлеб. Особую опасность представляет любимое многими варенье, рассказала диетолог Елена Соломатина в беседе с Life .

По словам специалиста, переизбыток сахара приводит к кариесу, набору веса, диабету второго типа, болезням сердца и сосудов, онкологии, нарушению работы кишечника и деменции. Кроме того, он способствует развитию ожирения печени и образованию вредного холестерина.

Соломатина подчеркнула, что избыток сахара создает благоприятную среду для размножения вредных бактерий в кишечнике, влияя на иммунную систему и вызывая воспаления. Она рекомендовала заменять варенье на свежие ягоды или готовить его с использованием сахарозаменителей.