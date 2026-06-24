Диетолог Соломатина выразила уверенность, что сын Никаса Сафронова похудел с помощью хирургического вмешательства

Сын художника Никаса Сафронова похудел на 170 килограммов. Лука Затравкин утверждает, что ему это удалось благодаря определенной системе питания. Однако не все медицинские эксперты согласны, что такое значительное снижение веса стало возможным только за счет диеты. Общественная служба новостей обратилась к диетологу Елене Соломатиной, чтобы узнать ее мнение.

Врач считает, что за такой короткий срок сбросить столько килограммов было бы сложно без оперативного вмешательства.

«Мне кажется, что тут не обошлось без оперативного вмешательства. Луке, как мне известно, сделали около года назад абдоминопластику, когда выводят из организма лишний жир преимущественно из области живота. Следовательно, его системное и правильное питание — это лишь поддержание результата, которого удалось добиться с помощью хирургического вмешательства», — сказала Соломатина.

Эксперт добавила, что сейчас многие выбирают такие же методы борьбы с лишним весом. Она подчеркнула важность выбора квалифицированных специалистов и проверенных клиник для проведения операций.