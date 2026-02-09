Диетолог Соломатина сообщила, что при еженедельных перекусах пиццей можно набрать 2 кг за месяц

Сегодня, 9 февраля отмечается Международный день пиццы. Многие заказывают блюдо, чтобы угостить коллег в честь дня рождения. Life.ru узнал у врача-диетолога Елены Соломатиной, как это влияет на вес.

По словам медика, набор веса зависит от того, вписывается ли продукт в общую калорийность рациона. Если человек следит за дневной нормой калорий и учитывает все продукты, то один кусочек пиццы на празднике почти не повлияет на вес.

Регулярные перекусы пиццей добавят не более 1,2–2 килограмма за год, отметила специалист. Однако при склонности к набору веса и потреблении лишних калорий это может привести к набору около двух килограммов за месяц при еженедельных перекусах.