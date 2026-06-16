Диетолог Соломатина рассказала о пользе окрошки для репродуктивного здоровья

Диетолог и кандидат медицинских наук Елена Соломатина сообщила «Москве 24» , что окрошка положительно влияет на репродуктивную функцию и замедляет старение.

По словам врача, такой эффект связан с высоким содержанием овощей и зелени в блюде.

«Зеленый лук в составе богат антиоксидантом кверцетином, который замедляет старение, способствуя омоложению клеточных митохондрий. А яйца содержат эталонный белок, который отлично усваивается», — объяснила медик.

Она также отметила, что редис, который часто добавляют в окрошку, полезен для репродуктивной функции мужчин и женщин. Для заправки Соломатина предложила использовать кефир, айран и простоквашу.