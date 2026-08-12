Диетолог Соломатина рассказала, что зефир может быть более предпочтительной заменой вредным сладостям

Диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала «Радио 1» , что зефир может быть более предпочтительной заменой вредным сладостям, несмотря на высокое содержание сахара и патоки.

По словам специалиста, в составе зефира есть агар-агар, желатин и пектин. Желатин связан с образованием коллагена, агар-агар способствует выведению из организма ряда веществ, а пектин является источником клетчатки. Качественный зефир также должен содержать яблочную основу, пишут «Известия».

Благодаря взбиванию зефир содержит много воздуха, поэтому при сравнительно небольшом количестве калорий выглядит объемным. Тем, кто хочет сократить калорийность рациона, Соломатина посоветовала выбирать зефир вместо конфет, тортов и пирожных. Она отметила, что одна зефиринка при сбалансированном рационе не принесет вреда.

Однако диетолог подчеркнула, что людям с повышенным уровнем глюкозы, сахарным диабетом и лишним весом зефир не рекомендуется. Также важно учитывать общую калорийность рациона за день. Зефир можно готовить дома без сахара или с сахарозаменителем.