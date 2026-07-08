Диетолог Соломатина призвала использовать для окрошки только квас натурального брожения с минимальным количеством сахара

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» поделилась рекомендациями по приготовлению окрошки. Она подчеркнула, что важно правильно подобрать состав блюда, чтобы оно не стало вредным для здоровья.

Соломатина заявила, что основа супа должна быть выбрана с умом. Квас, если он используется, должен быть натурального брожения и с минимальным количеством сахара. По ее словам, на сладкой «водичке» полезной окрошки быть не может, отметил RT.

Диетолог также посоветовала заменить колбасу постной говядиной, телятиной, птицей или индейкой. Тем, кто следит за фигурой, вместо картофеля лучше добавить топинамбур. Кроме того, Соломатина напомнила, что соли в блюде не должно быть много.